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Трубин: Мечтаю сыграть со сборной Украины или Бенфикой на Донбасс-Арене

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Трубин - уроженец Донецка

Трубин: Мечтаю сыграть со сборной Украины или Бенфикой на Донбасс-Арене

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, что все еще хочет осуществить свою мечту - сыграть на "Донбасс Арене".

"Это болезненная история, не только в моей жизни, но и в жизни многих украинцев, особенно жителей Донецка. Я надеюсь, и это одна из моих самых больших мечт, сыграть со сборной Украины или "Бенфикой" в ​​Лиге чемпионов на "Донбасс-Арене".

Я очень надеюсь, что это может произойти в будущем", - сказал Трубин в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Трубин является уроженцем Донецка и воспитанником "Шахтера". В 2014 году, в возрасте 13 лет он был вынужден покинуть свой дом и переехать в Киев.

С началом российской агрессии и оккупации города матчи на "Донбасс-Арене" не проводятся. Также стадион несколько раз попадал под обстрел.

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Источник:
slbenfica.pt
Опубликовал: Алина Ерофеева
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