Трубин: Мечтаю сыграть со сборной Украины или Бенфикой на Донбасс-Арене

Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, что все еще хочет осуществить свою мечту - сыграть на "Донбасс Арене".

"Это болезненная история, не только в моей жизни, но и в жизни многих украинцев, особенно жителей Донецка. Я надеюсь, и это одна из моих самых больших мечт, сыграть со сборной Украины или "Бенфикой" в ​​Лиге чемпионов на "Донбасс-Арене". Я очень надеюсь, что это может произойти в будущем", - сказал Трубин в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Трубин является уроженцем Донецка и воспитанником "Шахтера". В 2014 году, в возрасте 13 лет он был вынужден покинуть свой дом и переехать в Киев.

С началом российской агрессии и оккупации города матчи на "Донбасс-Арене" не проводятся. Также стадион несколько раз попадал под обстрел.