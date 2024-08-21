Трубин провел 50 матчей за Бенфике и вспомнил свои первые шаги в португальской команде

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин, который переехал в Португалию летом прошлого года, провел за команду 50 матчей. Футболист вспомнил о том, как он адаптировался в лиссабонской команде.

- Прежде всего, поздравляем. Что значит достичь этой отметки в 50 игр в таком клубе, как "Бенфика"?

- Во-первых, большое спасибо. Для меня это удовольствие и большая честь сыграть 50 игр за такой большой клуб. Конечно, я хочу играть все больше и больше, и я очень сосредоточен на этом. Я жажду новых матчей и побед для нашего клуба.

- Ты пришел в "Бенфику" год назад. Кто был первым, с кем ты общался?

- Когда я впервые приехал, было немного сложно, потому что все было новым для меня, новая страна, новые игроки, новые тренеры... Это было тяжелое время, я немного нервничал, но в то же время это было прекрасно для саморазвития, для знакомства с новыми друзьями, новыми партнерами. Я был счастлив в то время, и первым человеком, которого я встретил, был, очевидно, тренер, мистер. Я говорил с ним перед Суперкубком, и, как я уже сказал, я был очень счастлив.

- Из этих 50 игр, если бы вам пришлось выбрать одну, какая запомнилась вам больше всего?

- Это тяжело, это тяжело... Но я думаю... Конечно, я бы выбрал первую игру и, может быть, выездную игру против "Браги" [0-1, 17.12.2023].

- Первая игра всегда памятна в нашей жизни, не так ли?

- У тебя в голове много мыслей, ты очень нервничаешь, но это застревает у тебя в голове на всю жизнь.

- Расскажите о 16 сентября 2023 года , вашем дебюте в футболке "Бенфики" против "Визелы".

- Столько мыслей, немного нервозности, но после свистка все успокоилось. Я просто играл, наслаждался каждой минутой, каждой секундой, потому что знаю, что это один из лучших клубов в мире, лучший в Португалии. Это огромная ответственность, и мы должны быть готовы.