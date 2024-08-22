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"Эти двое были как с другой планеты". Зинченко назвал футбольных кумиров детства

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"Эти двое были как с другой планеты". Зинченко назвал футбольных кумиров детства

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, на каких футболистов он равнялся в детском возрасте.

"Для всех нас, украинцев, особенно для моего поколения, кумиром был Андрей Шевченко. Мне также нравился Роналдиньо, когда я был моложе. Когда он играл в "Барселоне", это было время, когда я смотрел на этих игроков.

Поэтому эти двое были для меня на другой планете", - приводит слова Зинченко официальный сайт "канониров".

Ранее Зинченко рассказал, планирует ли стать футбольным тренером после завершения карьеры игрока.

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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Алина Ерофеева
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