"Эти двое были как с другой планеты". Зинченко назвал футбольных кумиров детства

Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, на каких футболистов он равнялся в детском возрасте.

"Для всех нас, украинцев, особенно для моего поколения, кумиром был Андрей Шевченко. Мне также нравился Роналдиньо, когда я был моложе. Когда он играл в "Барселоне", это было время, когда я смотрел на этих игроков.

Поэтому эти двое были для меня на другой планете", - приводит слова Зинченко официальный сайт "канониров".