"Эти двое были как с другой планеты". Зинченко назвал футбольных кумиров детства
Игроки мирового уровня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, на каких футболистов он равнялся в детском возрасте.
"Для всех нас, украинцев, особенно для моего поколения, кумиром был Андрей Шевченко. Мне также нравился Роналдиньо, когда я был моложе. Когда он играл в "Барселоне", это было время, когда я смотрел на этих игроков.
Поэтому эти двое были для меня на другой планете", - приводит слова Зинченко официальный сайт "канониров".
Ранее Зинченко рассказал, планирует ли стать футбольным тренером после завершения карьеры игрока.
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Источник:Arsenal
Опубликовал: Алина Ерофеева
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