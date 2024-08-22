19-летний украинец продлил контракт с Ювентусом и отправился в аренду в Швейцарию
19-летний украинец будет набираться опыта в Швейцарии
juventus.com
19-летний украинский вингер "
Новое соглашение рассчитано на два года – до лета 2026 года.
Впрочем, нынешний сезон украинец проведет в швейцарском клубе "Сьон", куда отправится на правах годичной аренды.
Напомним, что Фирман еще не играл за первую команду "Ювентуса". В прошлом сезоне он провел 13 матчей за "Ювентус" U-19.
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Источник:Официальный сайт Ювентуса
Опубликовал: Михаил Черныш
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