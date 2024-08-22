19-летний украинец продлил контракт с Ювентусом и отправился в аренду в Швейцарию

19-летний украинский вингер " Ювентуса " Андрей Фирман продлил контракт с туринским клубом, сообщает официальный сайт "Юве".

Новое соглашение рассчитано на два года – до лета 2026 года.

Впрочем, нынешний сезон украинец проведет в швейцарском клубе "Сьон", куда отправится на правах годичной аренды.

Напомним, что Фирман еще не играл за первую команду "Ювентуса". В прошлом сезоне он провел 13 матчей за "Ювентус" U-19.