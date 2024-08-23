Британский журналист: Мареска быстро начал терять терпение с Мудриком

В первом матче решающего раунда Квалификации Лиги Конференций "Челси" переиграл дома швейцарский "Серветт" со счетом 2:0. Михаил Мудрик отыграл полный матч. Тем не менее, журналист Mirror Райан Тейлор в своих итогах матча, заголовок которых начинается со слов: "Мареска направляет ярость на Мудрика", отметил раздражение главного тренера Энцо Марески действиями украинца, посвятив этому первый пункт из пяти в статье.

"Хотя он не был единственным адресатом раздражения, Мареска быстро начал терять терпение с игрой Мудрика в первом тайме, когда игрок пытался удержать свою голову над водой", - начинает Тейлор. "Мудрик начал многообещающе, демонстрируя свои способности обходить своего опекуна. Но его принятие решений стало безрассудным, и он начал запарывать коллекцию перспективных атак".

"Во время одного пятиминутного отрезка Мудрик терял мяч слишком легко, просто из-за задержки с принятием решений, и это сбило хороший отрезок "Челси". К этому времени Мареска, пытавшийся давать указания Мудрику, уже не скрыл своих чувств и закатывал глаза и взмахивал руками, будучи разочарованным. А перед перерывом Мудрик пробросил мяч между ногами соперника, но сразу же просто отдал пас за пределы поля".

"Мареска пытается тренировать его во время матча, давать ему указания, но Мудрик выглядит потерянным без мяча. Он не понимает, где и когда прессинговать".

"Ценник в 88.5 миллионов фунтов висит над его головой, и такая цифра очевидно несет с собой большое давление. Но жестокая реальность ситуации в том, что именно сейчас Мудрик должен начать стрелять из всех орудий, или же он присоединится к Рахиму Стерлингу в списке "замороженных" игроков. Именно в этих матчах украинец должен начать показывать определенный уровень формы и постоянства. Поскольку он уже не просто талант с потенциалом, ему уже 23 года и он в "Челси" уже 18 месяцев".

Напомним, что матч против "Серветта" стал вторым официальным в сезоне для "Челси". В первом, проигранном дома "Манчестер Сити" в лиге со счетом 0:2, Мудрик остался в запасе.