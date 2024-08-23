Мареска: Это Миша, это Мудрик, и не только сегодня, а с тех пор, как он в клубе

В первом матче решающего раунда Квалификации Лиги Конференций "Челси" переиграл дома швейцарский "Серветт" со счетом 2:0. Михаил Мудрик отыграл полный матч. Тем не менее, главный тренер Энцо Мареска остался недоволен его действиями. На послематчевой пресс-конференции, как сообщает Football London, итальянский специалист дал интересные ответы на вопросы насчет украинца.

- Должен ли Мудрик быть более стабильным?

- Я думаю, это Миша, это Мудрик, и не только сегодня, а с тех пор, как он присоединился к клубу. Думаю, у него были некоторые хорошие моменты и затем некоторые моменты, будто монета перевернулась. Ты не знаешь, это одно или другое. Это Миша. Если он способен стать более стабильным, он может сделать шаг вперед.

- Никогда не чувствуется, что он изменится...

- Мы собираемся попробовать помочь ему измениться. Он должен постараться и понять, что мы собираемся пасовать ему мячи в атакующей трети поля. И когда он там, он должен принимать правильные решения. Для меня большинство ошибок Миши не из-за качества или технических ошибок, а из-за принятия решений. Иногда он должен играть и он пробует что-то другое, и мы теряем мяч. Иногда он должен идти в дриблинг один-на-один. Дело в принятии решений. Надеюсь, мы способны помочь ему улучшить это.

Напомним, что матч против "Серветта" стал вторым официальным в сезоне для "Челси". В первом, проигранном дома "Манчестер Сити" в лиге со счетом 0:2, Мудрик остался в запасе.