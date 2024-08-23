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Лондонский коллектив заинтересован в трансфере Цыганкова

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Еще один интерес с АПЛ

Лондонский коллектив заинтересован в трансфере Цыганкова

фото - Getty Images

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Испанское издание AS утверждает, что "Фулхэм" хотел бы видеть Виктора на "Крейвен Коттедж". В источнике добавляют, что на данный момент украинский вингер остается в стороне от предложений.

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Отмечается, что сейчас для экс-футболиста "Динамо" в приоритете успешный старт в новом сезоне Ла Лиги. Напомним, что полузащитник пропустил матч первого тура против "Бетиса" из-за повреждения.

Ожидается, что уже во встрече с "Атлетико" игрок сможет помочь каталонской команде. Ранее появлялась информация, что "Манчестер Юнайтед" готов оформить трансфер Цыганкова за 30 млн евро.

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Фулхэм (Лондон) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Симченко
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