Лондонский коллектив заинтересован в трансфере Цыганкова

Испанское издание AS утверждает, что "Фулхэм" хотел бы видеть Виктора на "Крейвен Коттедж". В источнике добавляют, что на данный момент украинский вингер остается в стороне от предложений.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что сейчас для экс-футболиста "Динамо" в приоритете успешный старт в новом сезоне Ла Лиги. Напомним, что полузащитник пропустил матч первого тура против "Бетиса" из-за повреждения.

Ожидается, что уже во встрече с "Атлетико" игрок сможет помочь каталонской команде. Ранее появлялась информация, что "Манчестер Юнайтед" готов оформить трансфер Цыганкова за 30 млн евро.