Лондонский коллектив заинтересован в трансфере Цыганкова
Еще один интерес с АПЛ
фото - Getty Images
Испанское издание AS утверждает, что "Фулхэм" хотел бы видеть Виктора на "Крейвен Коттедж". В источнике добавляют, что на данный момент украинский вингер остается в стороне от предложений.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отмечается, что сейчас для экс-футболиста "Динамо" в приоритете успешный старт в новом сезоне Ла Лиги. Напомним, что полузащитник пропустил матч первого тура против "Бетиса" из-за повреждения.
Ожидается, что уже во встрече с "Атлетико" игрок сможет помочь каталонской команде. Ранее появлялась информация, что "Манчестер Юнайтед" готов оформить трансфер Цыганкова за 30 млн евро.
Популярное сейчас
- Мареска: Это Миша, это Мудрик, и не только сегодня, а с тех пор, как он в клубе
- ЛК. Команда Фаворова феерит в Италии, Пюник с Вакуленко делает заявку, Мудрик играет, Батагов - нет
- Квалификация ЛК. Кривбасс - Бетис 0:2. Без шансов для наших от начала и до конца
- Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО