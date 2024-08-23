Словацкий клуб подписал 18-летнего украинского форварда Этникоса

18-летний украинский форвард кипрского "Этникоса" Лука Лемишко на правах аренды перешел в словацкий "Земплин Михайловце", сообщает Sport Arena.

Арендное соглашение между клубами рассчитано на один сезон.

Лемишко в Украине выступал за "Динамо" U-17, а с 2021 года защищал цвета команды "Руха" U-17. В 2022 году перешел в команду польской "Легии" U-19, где пробыл на протяжении 10 месяцев. С февраля 2023 года Лемишко играл на Кипре за "Этникос".

"Земплин" Михайловце выступает в элитном дивизионе чемпионата Словакии. После 4-х стартовых туров команда имеет два набранных очка, занимая 10-ю строчку турнирной таблицы.

За словацкий клуб сейчас выступают три украинских игрока — вратарь Иван Тюрин, защитник Денис Тарадуда (на счету которого один матч за основную команду "Ворсклы"), а также полузащитник Роман Карасюк, выступавший в Украине за "Волынь", каменскую "Сталь" и "Рух".