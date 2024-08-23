Словацкий клуб подписал 18-летнего украинского форварда Этникоса
Аренда на один сезон
Фото: Instagram
18-летний украинский форвард кипрского "Этникоса" Лука Лемишко на правах аренды перешел в словацкий "Земплин Михайловце", сообщает Sport Arena.
Арендное соглашение между клубами рассчитано на один сезон.
Лемишко в Украине выступал за "Динамо" U-17, а с 2021 года защищал цвета команды "Руха" U-17. В 2022 году перешел в команду польской "Легии" U-19, где пробыл на протяжении 10 месяцев. С февраля 2023 года Лемишко играл на Кипре за "Этникос".
"Земплин" Михайловце выступает в элитном дивизионе чемпионата Словакии. После 4-х стартовых туров команда имеет два набранных очка, занимая 10-ю строчку турнирной таблицы.
За словацкий клуб сейчас выступают три украинских игрока — вратарь Иван Тюрин, защитник Денис Тарадуда (на счету которого один матч за основную команду "Ворсклы"), а также полузащитник Роман Карасюк, выступавший в Украине за "Волынь", каменскую "Сталь" и "Рух".
Популярное сейчас
- Мареска: Это Миша, это Мудрик, и не только сегодня, а с тех пор, как он в клубе
- ЛК. Команда Фаворова феерит в Италии, Пюник с Вакуленко делает заявку, Мудрик играет, Батагов - нет
- Квалификация ЛК. Кривбасс - Бетис 0:2. Без шансов для наших от начала и до конца
- Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО