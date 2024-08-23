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Мудрик стал клиентом агентства Шаблия ProStar

Наши за границей

Вингер начал сотрудничество с другим агентством

Мудрик стал клиентом агентства Шаблия ProStar

Фото: instagram.com/shablii_vadim

Новина українською

​​​​​​Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик сменил агента. Теперь 23-летний украинец будет сотрудничать с компанией ProStar Вадима Шаблия.

Отметим, что в течение длительного время интереса Мудрика представляла компания ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и агент Алексей Алехин, которых связывают с Евгением Красниковым.

"Начало новой главы", - написал Мудрик в своем Instagram.

К слову, прошлой осенью игрок "Шахтера" сборной Украины Георгий Судаков покинул ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и начал сотрудничество с ProStar.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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