Мудрик стал клиентом агентства Шаблия ProStar

​​​​​​Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик сменил агента. Теперь 23-летний украинец будет сотрудничать с компанией ProStar Вадима Шаблия.

Отметим, что в течение длительного время интереса Мудрика представляла компания ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и агент Алексей Алехин, которых связывают с Евгением Красниковым.

"Начало новой главы", - написал Мудрик в своем Instagram.

К слову, прошлой осенью игрок "Шахтера" сборной Украины Георгий Судаков покинул ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и начал сотрудничество с ProStar.