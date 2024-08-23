Мудрик стал клиентом агентства Шаблия ProStar
Вингер начал сотрудничество с другим агентством
Фото: instagram.com/shablii_vadim
Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик сменил агента. Теперь 23-летний украинец будет сотрудничать с компанией ProStar Вадима Шаблия.
Отметим, что в течение длительного время интереса Мудрика представляла компания ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и агент Алексей Алехин, которых связывают с Евгением Красниковым.
"Начало новой главы", - написал Мудрик в своем Instagram.
К слову, прошлой осенью игрок "Шахтера" сборной Украины Георгий Судаков покинул ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и начал сотрудничество с ProStar.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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