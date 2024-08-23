Артета: Зинченко был очень хорош в первые 60 минут против Вулвз

Главный тренер " Арсенала " Микель Артета перед матчем 2-го тура АПЛ с "Астон Виллой", который состоится 24 августа, порассуждал о левом фланге своей команды.

– Тимбер – это вариант в полузащите?

– Да. Он может играть на разных позициях. Его универсальность – одно из самых сильных его достоинств. Нам не хватало его 11 месяцев. Здорово, что он вернулся. На днях он провел несколько качественных минут. Как и Зинченко. Думаю, Алекс был очень хорош в первые 60 минут против "Вулвз". Такая способность найти то, что нужно команде в эту минуту, очень ценна.

– Тимбер хорошо сыграл против "Вулвз", он уже достаточно хорошо готов, чтобы выйти в старте?

– У него была очень хорошая предсезонка до определенного момента, а потом мы вынуждены были остановить его, потому что у него были небольшие проблемы. Так что мы не верили, что он готов, и мы должны были его подготовить. Нам нельзя рисковать, так что я не уверен.