Артета: Зинченко был очень хорош в первые 60 минут против Вулвз
Тренер доволен игрой украинца в матче 1-го тура АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
– Тимбер – это вариант в полузащите?
– Да. Он может играть на разных позициях. Его универсальность – одно из самых сильных его достоинств. Нам не хватало его 11 месяцев. Здорово, что он вернулся. На днях он провел несколько качественных минут. Как и Зинченко. Думаю, Алекс был очень хорош в первые 60 минут против "Вулвз". Такая способность найти то, что нужно команде в эту минуту, очень ценна.
– Тимбер хорошо сыграл против "Вулвз", он уже достаточно хорошо готов, чтобы выйти в старте?
– У него была очень хорошая предсезонка до определенного момента, а потом мы вынуждены были остановить его, потому что у него были небольшие проблемы. Так что мы не верили, что он готов, и мы должны были его подготовить. Нам нельзя рисковать, так что я не уверен.
Популярное сейчас
- В США обеспокоены, что Курская операция ВСУ может сыграть злую шутку с Украиной - СМИ
- Главный лжец в современном футболе: молодой талант Реала Эндрик опозорился по полной
- Игроки Кривбасса не пожали руки судьям перед матчем с Бетисом
- Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Комментарии 1