  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Артета: Зинченко был очень хорош в первые 60 минут против Вулвз
В тренде

Артета: Зинченко был очень хорош в первые 60 минут против Вулвз

Наши за границей
Обновлено

Тренер доволен игрой украинца в матче 1-го тура АПЛ

Артета: Зинченко был очень хорош в первые 60 минут против Вулвз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета перед матчем 2-го тура АПЛ с "Астон Виллой", который состоится 24 августа, порассуждал о левом фланге своей команды.

– Тимбер – это вариант в полузащите?

– Да. Он может играть на разных позициях. Его универсальность – одно из самых сильных его достоинств. Нам не хватало его 11 месяцев. Здорово, что он вернулся. На днях он провел несколько качественных минут. Как и Зинченко. Думаю, Алекс был очень хорош в первые 60 минут против "Вулвз". Такая способность найти то, что нужно команде в эту минуту, очень ценна.

– Тимбер хорошо сыграл против "Вулвз", он уже достаточно хорошо готов, чтобы выйти в старте?

– У него была очень хорошая предсезонка до определенного момента, а потом мы вынуждены были остановить его, потому что у него были небольшие проблемы. Так что мы не верили, что он готов, и мы должны были его подготовить. Нам нельзя рисковать, так что я не уверен.

По теме
yellow-arrow
Мудрик стал клиентом агентства Шаблия ProStar
yellow-arrow
Астон Вилла – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Астон Вилла – Арсенал. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 24.08.2024
Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football London
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
23.08.2024 в 17:31
короче вы его продаёте--не нужен сидеть на лавке
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
23.08.2024 в 17:31
короче вы его продаёте--не нужен сидеть на лавке
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости