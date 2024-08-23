Мудрик - о сотрудничестве с Шаблием: Этот шаг откроет новые возможности для моего дальнейшего роста

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик рассказал, почему он решил стать клиентом агентской компании ProStar Вадима Шаблия.

"Приветствую! Вместе с Никитой (Тятковым – прим.) мы работаем уже долгий период времени, и я знаю его сильные стороны, профессионализм и преданность делу. Никита всегда был и остается важной частью моей карьеры.

Однако сейчас мы решили начать новый этап в сотрудничестве с агентством ProStar и Вадимом Шаблием. Я считаю, что этот шаг позволит мне еще больше развиваться как профессионалу и откроет новые возможности для моего дальнейшего роста.

Хочу подчеркнуть, что Никита продолжает оставаться ключевым в моей команде, и мы будем дальше работать вместе, чтобы достигать новых высот", – отметил Мудрик.