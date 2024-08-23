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Мудрик - о сотрудничестве с Шаблием: Этот шаг откроет новые возможности для моего дальнейшего роста

Наши за границей
Обновлено

Михаил стал клиентом агентской компании ProStar Вадима Шаблия

Мудрик - о сотрудничестве с Шаблием: Этот шаг откроет новые возможности для моего дальнейшего роста

Фото: instagram.com/shablii_vadim

Новина українською

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик рассказал, почему он решил стать клиентом агентской компании ProStar Вадима Шаблия.

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"Приветствую! Вместе с Никитой (Тятковым – прим.) мы работаем уже долгий период времени, и я знаю его сильные стороны, профессионализм и преданность делу. Никита всегда был и остается важной частью моей карьеры.

Однако сейчас мы решили начать новый этап в сотрудничестве с агентством ProStar и Вадимом Шаблием. Я считаю, что этот шаг позволит мне еще больше развиваться как профессионалу и откроет новые возможности для моего дальнейшего роста.

Хочу подчеркнуть, что Никита продолжает оставаться ключевым в моей команде, и мы будем дальше работать вместе, чтобы достигать новых высот", – отметил Мудрик.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, интересы 23-летнего украинца будут представлять непосредственно Шаблий и Никита Тятков.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Виктор 2209 (Мехико)
23.08.2024 в 19:45
Турция или С.Аравия,Минай не потянет к сожалению
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Комментарии 2
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
23.08.2024 в 19:45
Турция или С.Аравия,Минай не потянет к сожалению
Ответить
0
0
Andrumas (Düsseldorf)
23.08.2024 в 19:36
Аренда в Бельгию разве что
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0
0

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