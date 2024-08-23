Цыганков готов сыграть в ближайшем матче Жироны против Атлетико
Украинец полностью восстановился
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Как сообщает AS, украинский хавбек каталонцев Виктор Цыганков полностью восстановился после вирусного заболевания и готов выйти в стартовом составе своей команды.
Кроме того, тренер "Жироны" Мичел может дать дебютировать двум новичкам: это вратарь Пау Лопес и форвард Боян Миовски, которые были подписаны этим летом.
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Напомним, что в 1-м туре Ла Лиги "Жирона" сыграла вничью с "Бетисом", а "Атлетико" поделил очки с "Вильярреалом".
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Источник:AS
Опубликовал: Михаил Черныш
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жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 22:28
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