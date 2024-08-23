Цыганков готов сыграть в ближайшем матче Жироны против Атлетико

" Жирона " готовится к матчу 2-го тура Ла Лиги против "Атлетико", который состоится в воскресенье, 25 августа.

Как сообщает AS, украинский хавбек каталонцев Виктор Цыганков полностью восстановился после вирусного заболевания и готов выйти в стартовом составе своей команды.

Кроме того, тренер "Жироны" Мичел может дать дебютировать двум новичкам: это вратарь Пау Лопес и форвард Боян Миовски, которые были подписаны этим летом.

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Напомним, что в 1-м туре Ла Лиги "Жирона" сыграла вничью с "Бетисом", а "Атлетико" поделил очки с "Вильярреалом".