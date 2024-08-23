  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цыганков готов сыграть в ближайшем матче Жироны против Атлетико
В тренде

Цыганков готов сыграть в ближайшем матче Жироны против Атлетико

Наши за границей

Украинец полностью восстановился

Цыганков готов сыграть в ближайшем матче Жироны против Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" готовится к матчу 2-го тура Ла Лиги против "Атлетико", который состоится в воскресенье, 25 августа.

Как сообщает AS, украинский хавбек каталонцев Виктор Цыганков полностью восстановился после вирусного заболевания и готов выйти в стартовом составе своей команды.

Кроме того, тренер "Жироны" Мичел может дать дебютировать двум новичкам: это вратарь Пау Лопес и форвард Боян Миовски, которые были подписаны этим летом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в 1-м туре Ла Лиги "Жирона" сыграла вничью с "Бетисом", а "Атлетико" поделил очки с "Вильярреалом".

По теме
yellow-arrow
Мудрик - о сотрудничестве с Шаблием: Этот шаг откроет новые возможности для моего дальнейшего роста
yellow-arrow
Артета: Зинченко был очень хорош в первые 60 минут против Вулвз
yellow-arrow
Мудрик стал клиентом агентства Шаблия ProStar
Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 22:28
Еврейский мальчик и Жирона после ухода оттуда Великолепного Довбика уже никому не интересны. Взгляды украинцев сейчас устремлены только на Рому. Только на Рому!
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
23.08.2024 в 22:28
Еврейский мальчик и Жирона после ухода оттуда Великолепного Довбика уже никому не интересны. Взгляды украинцев сейчас устремлены только на Рому. Только на Рому!
Ответить
0
1
i67 (Kyiv)
23.08.2024 в 22:07
Давай Витя, покажи класс. Иначе колумбиец играть будет.
Ответить
1
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости