Шаблий: Мы готовы помогать и поддерживать Мудрика
Агентство ProStar открывает новые горизонты
instagram.com/shablii_vadim
Агент Вадим Шаблий прокомментировал заключение контракта с полузащитником "Челси" Михаилом Мудриком, который стал клиентом компании ProStar.
"Я рад, что Михаил стал нашим клиентом и присоединился к команде ProStar. Со своей стороны мы готовы помогать и поддерживать игрока.
Также, хочу отметить, ProStar сейчас проходит реорганизацию и расширение, что способствует нашему развитию и выходу на новые футбольные рынки.
Поэтому мы обсудили все детали и пришли к взаимному согласию с Михаилом. Я абсолютно уверен – наше сотрудничество будет взаимовыгодным, плодотворным и долгосрочным", – отметил Шаблий.
Напомним, что по информации инсайдера Фабрицио Романо, интересы 23-летнего украинца будут представлять непосредственно Шаблий и Никита Тятков.
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