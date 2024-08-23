Шаблий: Мы готовы помогать и поддерживать Мудрика

Агент Вадим Шаблий прокомментировал заключение контракта с полузащитником "Челси" Михаилом Мудриком, который стал клиентом компании ProStar.

"Я рад, что Михаил стал нашим клиентом и присоединился к команде ProStar. Со своей стороны мы готовы помогать и поддерживать игрока.

Также, хочу отметить, ProStar сейчас проходит реорганизацию и расширение, что способствует нашему развитию и выходу на новые футбольные рынки.

Поэтому мы обсудили все детали и пришли к взаимному согласию с Михаилом. Я абсолютно уверен – наше сотрудничество будет взаимовыгодным, плодотворным и долгосрочным", – отметил Шаблий.