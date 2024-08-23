  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шаблий: Мы готовы помогать и поддерживать Мудрика
В тренде

Шаблий: Мы готовы помогать и поддерживать Мудрика

Наши за границей
Обновлено

Агентство ProStar открывает новые горизонты

Шаблий: Мы готовы помогать и поддерживать Мудрика

instagram.com/shablii_vadim

Новина українською

Агент Вадим Шаблий прокомментировал заключение контракта с полузащитником "Челси" Михаилом Мудриком, который стал клиентом компании ProStar.

Читайте такжеМудрик - о сотрудничестве с Шаблием: Этот шаг откроет новые возможности для моего дальнейшего роста

"Я рад, что Михаил стал нашим клиентом и присоединился к команде ProStar. Со своей стороны мы готовы помогать и поддерживать игрока.

Также, хочу отметить, ProStar сейчас проходит реорганизацию и расширение, что способствует нашему развитию и выходу на новые футбольные рынки.

Поэтому мы обсудили все детали и пришли к взаимному согласию с Михаилом. Я абсолютно уверен – наше сотрудничество будет взаимовыгодным, плодотворным и долгосрочным", – отметил Шаблий.

Напомним, что по информации инсайдера Фабрицио Романо, интересы 23-летнего украинца будут представлять непосредственно Шаблий и Никита Тятков.

По теме
yellow-arrow
Цыганков готов сыграть в ближайшем матче Жироны против Атлетико
yellow-arrow
Мудрик - о сотрудничестве с Шаблием: Этот шаг откроет новые возможности для моего дальнейшего роста
yellow-arrow
Артета: Зинченко был очень хорош в первые 60 минут против Вулвз
Челси (Лондон) Вадим Шаблий Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости