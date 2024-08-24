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Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Тоттенхэма

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Серьезное испытание для "ирисок"

Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Тоттенхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках второго тура Английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" встретится с "Эвертоном". В стартовом составе "ирисок" появится Виталий Миколенко.

В поединке первого тура против “Брайтона” Миколенко провел все 90 минут. Подопечные Дайча проиграли дома со счетом 0:3.

В прошлом сезоне "Тоттенхэм" однажды победил "Эвертон" (2:1), еще в одном матче команды сыграли вничью (2:2).

Встреча начнется в 17.00.

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Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Виталий Миколенко
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