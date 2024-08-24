Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Тоттенхэма
Серьезное испытание для "ирисок"
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках второго тура Английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" встретится с "Эвертоном". В стартовом составе "ирисок" появится Виталий Миколенко.
Today's Toffees! ???? #TOTEVE pic.twitter.com/FsWmQb6YL1— Everton (@Everton) August 24, 2024
В поединке первого тура против “Брайтона” Миколенко провел все 90 минут. Подопечные Дайча проиграли дома со счетом 0:3.
В прошлом сезоне "Тоттенхэм" однажды победил "Эвертон" (2:1), еще в одном матче команды сыграли вничью (2:2).
Встреча начнется в 17.00.
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