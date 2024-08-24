Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч против Тоттенхэма

В рамках второго тура Английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" встретится с "Эвертоном". В стартовом составе "ирисок" появится Виталий Миколенко.

В поединке первого тура против “Брайтона” Миколенко провел все 90 минут. Подопечные Дайча проиграли дома со счетом 0:3.

В прошлом сезоне "Тоттенхэм" однажды победил "Эвертон" (2:1), еще в одном матче команды сыграли вничью (2:2).

Встреча начнется в 17.00.