Миколенко получил средние оценки за игру против Тоттенхэма

Во втором туре АПЛ "Эвертон" посетил столицу, где его разбили "шпоры" (0:4). Украинский защитник мерсисайдцев провел весь поединок.

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Портал SofaScore оценил действия экс-футболиста "Динамо" на 6,5 балла, WhoScored – на 6,2. Это средний показатель среди игроков гостей.

Виталий трижды выносил мяч, дважды совершил перехват, однажды удачно пошел в обыгрыш с помощью дриблинга, в пяти эпизодах выиграл борьбу за позицию, заработал 3 нарушения правил, сделал одну точную длинную передачу, а в четырех моментах терял владение.