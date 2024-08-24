The Athletic сообщил решение Лунина о продолжении карьеры
В этом году было немало слухов о смене клубной прописки
Getty Images / Global Images Ukraine
Издание The Athletic сообщает, что Андрей Лунин и дальше будет выступать в футболке "сливочных". Недавно в печати появлялась информация, что стороны близки к продолжению сотрудничества.
Текущий контракт украинца с "Реалом" истекает уже в конце сезона. Потенциальное соглашение предусматривает продление карьеры Андрея в Мадриде еще на 3 года.
Также в СМИ отмечали, что руководство настроено на дальнейшее сотрудничество и хочет, чтобы бывший вратарь "Зари" защищал ворота команды, когда это потребуется. Ранее агент игрока также заявлял, что Лунин не будет менять клуб в ближайшее время.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Александр Симченко
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