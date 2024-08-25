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Бенфика одолевает Эштрелу и одерживает вторую победу подряд. Оценки Трубина за матч

Наши за границей

Анатолий провел третий поединок в новом сезоне

Бенфика одолевает Эштрелу и одерживает вторую победу подряд. Оценки Трубина за матч

instagram.com/anatoliytrubin81

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"Орлы" завоевали непростую викторию над гостями из Амадоры (1:0). Столичная команда нанесла 19 ударов, но 7 попыток заблокировали, а еще в восьми эпизодах "Эштрелу" спас кипер Бруно Бригидо.

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У его коллеги из Украины работы совсем не было. Соперник сосредоточился на собственной обороне. По воротам Анатолия пробили 4 раза, но ни в одном случае мяч не попал в створ.

WhoScored поставил Трубину 6,2 балла, SofaScore – 6,9. Кипер лиссабонской команды однажды успешно вышел на мяч, еще в одном эпизоде ​​перехватил навес, сделал 3 точные длинные передачи, продемонстрировал точность пасов на уровне 94%.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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