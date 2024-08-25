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Сваток провел четвертый матч подряд на лаве запасных Остина

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Пока в США защитник еще не играл

Сваток провел четвертый матч подряд на лаве запасных Остина

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче регулярного чемпионата MLS "Нэшвилл" дома принимал "Остин". В этом поединке победили гости со счётом 2:0.

"Нэшвилл" не забил пенальти на старте встречи, а "Остин" реализовал свои моменты в конце каждого из таймов.

Украинский центрбек Александр Сваток провел весь матч на скамейке запасных. Он уже четвертый поединок попадает в заявку "Остина", но на поле не появляется. Пока в США защитник еще не дебютировал.

Сваток официально присоединился к "Остину" 18 июля этого года на правах свободного агента. Он подписал контракт до 31 декабря 2027 года.

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