Сваток провел четвертый матч подряд на лаве запасных Остина

В матче регулярного чемпионата MLS "Нэшвилл" дома принимал "Остин". В этом поединке победили гости со счётом 2:0.

"Нэшвилл" не забил пенальти на старте встречи, а "Остин" реализовал свои моменты в конце каждого из таймов.

Украинский центрбек Александр Сваток провел весь матч на скамейке запасных. Он уже четвертый поединок попадает в заявку "Остина", но на поле не появляется. Пока в США защитник еще не дебютировал.

Сваток официально присоединился к "Остину" 18 июля этого года на правах свободного агента. Он подписал контракт до 31 декабря 2027 года.