Даниил Кревсун сыграл дебютный матч в составе Боруссии-2 этого сезона
Второй матч на профессиональном уровне
Фото: ФК Боруссія Д
Украинский полузащитник Даниил Кревсун провел второй матч на профессиональном уровне. Он принял участие в поединке третьего тура третьей немецкой Бундеслиги между "Ганзой" Росток и "Боруссией" Дортмунд 2.
Кревсун появился на поле на 58 минуте при счете 1:0 в пользу "Ганзы". В итоге матч завершился с равными цифрами на табло – 1:1.
На 68-й минуте Даниил получил желтую карточку.
"Боруссия" Дормунд 2 – это дубль основной команды "шмелей". В прошлом сезоне Кревсун выступал в "Боруссии" Д U-19. Также он сыграл пять минут за "Боруссию" 2 во встрече 32 тура третьей Бундеслиги против "Зандхаузена".
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Этим летом Даниил дошел до полуфинала юношеского Евро-2024 вместе со сборной Украины U-19.
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