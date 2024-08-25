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Даниил Кревсун сыграл дебютный матч в составе Боруссии-2 этого сезона

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Второй матч на профессиональном уровне

Даниил Кревсун сыграл дебютный матч в составе Боруссии-2 этого сезона

Фото: ФК Боруссія Д

UA-Футбол
Новина українською

Украинский полузащитник Даниил Кревсун провел второй матч на профессиональном уровне. Он принял участие в поединке третьего тура третьей немецкой Бундеслиги между "Ганзой" Росток и "Боруссией" Дортмунд 2.

Кревсун появился на поле на 58 минуте при счете 1:0 в пользу "Ганзы". В итоге матч завершился с равными цифрами на табло – 1:1.

На 68-й минуте Даниил получил желтую карточку.

"Боруссия" Дормунд 2 – это дубль основной команды "шмелей". В прошлом сезоне Кревсун выступал в "Боруссии" Д U-19. Также он сыграл пять минут за "Боруссию" 2 во встрече 32 тура третьей Бундеслиги против "Зандхаузена".

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Этим летом Даниил дошел до полуфинала юношеского Евро-2024 вместе со сборной Украины U-19.

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