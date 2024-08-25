Мудрик сыграет против Вулвза в старте, Забарный с Ньюкаслом также начнет с первых минут

В рамках второго тура АПЛ в воскресном слоте в 16:00 сыграют команды двух украинцев.

"Борнмут" Ильи Забарного примет дома "Ньюкасл". Центрбэк начнет этот матч с первых минут.

"Челси" Михаила Мудрика сыграет в гостях против "Вулверхэмптона". Вингер также попал в стартовый состав своей команды.

В первом туре АПЛ Забарный провел всю 90 минут матча против “Ноттингем Форест”, а Мудрик просидел игру с “Манчестер Сити” на скамье для запасных.

Оба поединка стартуют в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча "Вулверхэмптон" – "Челси".