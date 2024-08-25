Мудрик сыграет против Вулвза в старте, Забарный с Ньюкаслом также начнет с первых минут
Украинский день в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках второго тура АПЛ в воскресном слоте в 16:00 сыграют команды двух украинцев.
"Борнмут" Ильи Забарного примет дома "Ньюкасл". Центрбэк начнет этот матч с первых минут.
Our line-up for #BOUNEW. Let's go, Cherries ???? pic.twitter.com/xl8ubSdOMp— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) August 25, 2024
"Челси" Михаила Мудрика сыграет в гостях против "Вулверхэмптона". Вингер также попал в стартовый состав своей команды.
Your Chelsea line-up to play Wolves!— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 25, 2024
#CFC | #WOLCHE pic.twitter.com/gAfF62gnvT
В первом туре АПЛ Забарный провел всю 90 минут матча против “Ноттингем Форест”, а Мудрик просидел игру с “Манчестер Сити” на скамье для запасных.
Оба поединка стартуют в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча "Вулверхэмптон" – "Челси".
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