Возвращение Цыганкова? Атлетико – Жирона: смотреть онлайн видеотрансляцию матча Ла Лиги
Виктор практически восстановился от травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
В прошлом сезоне "Атлетико" и "Жирона" боролись за бронзу. В текущем – амбиции команд не меньше. За два личных матча розыгрыша предыдущего чемпионата команды забили 11 голов на двоих, одержав по одной победе. Сегодня будет такая же феерия?
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Читайте такжеЦыганков готовится к своему первому матчу в сезоне. Украинец попал в заявку Жироны на 2-й тур Ла Лиги
Чемпионат Испании, второй тур
25 августа, 22:30. "Метрополитано" (Мадрид)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Атлетіко - ЖиронаСмотреть трансляцию
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