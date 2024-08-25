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Возвращение Цыганкова? Атлетико – Жирона: смотреть онлайн видеотрансляцию матча Ла Лиги

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Возвращение Цыганкова? Атлетико – Жирона: смотреть онлайн видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В прошлом сезоне "Атлетико" и "Жирона" боролись за бронзу. В текущем – амбиции команд не меньше. За два личных матча розыгрыша предыдущего чемпионата команды забили 11 голов на двоих, одержав по одной победе. Сегодня будет такая же феерия?

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Читайте такжеЦыганков готовится к своему первому матчу в сезоне. Украинец попал в заявку Жироны на 2-й тур Ла Лиги

Чемпионат Испании, второй тур

25 августа, 22:30. "Метрополитано" (Мадрид)

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Трансляція матчу Атлетіко - Жирона
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