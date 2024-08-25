Возвращение Цыганкова? Атлетико – Жирона: смотреть онлайн видеотрансляцию матча Ла Лиги

В прошлом сезоне "Атлетико" и "Жирона" боролись за бронзу. В текущем – амбиции команд не меньше. За два личных матча розыгрыша предыдущего чемпионата команды забили 11 голов на двоих, одержав по одной победе. Сегодня будет такая же феерия?

Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Чемпионат Испании, второй тур

25 августа, 22:30. "Метрополитано" (Мадрид)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Атлетіко - Жирона Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>