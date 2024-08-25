Довбик готовится к дебюту на Олимпико. Стартовый состав Ромы на игру против Эмполи

После неудачного старта в 1-м туре (0:0 с "Кальяри"), "джаллоросси" попытаются порадовать болельщиков римлян первой победой в сезоне.

В этом им постарается помочь Артем Довбик, которого включили в список футболистов стартового состава.

Напомним, что украинский форвард мог забить уже в первом матче за "капитолини", но попал в перекладину.