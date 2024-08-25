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Довбик готовится к дебюту на Олимпико. Стартовый состав Ромы на игру против Эмполи

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Волки проведут первый домашний поединок

Довбик готовится к дебюту на Олимпико. Стартовый состав Ромы на игру против Эмполи

Getty Images/Global Images Ukraine

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После неудачного старта в 1-м туре (0:0 с "Кальяри"), "джаллоросси" попытаются порадовать болельщиков римлян первой победой в сезоне.

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В этом им постарается помочь Артем Довбик, которого включили в список футболистов стартового состава.

Напомним, что украинский форвард мог забить уже в первом матче за "капитолини", но попал в перекладину.

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Источник:
AS Roma
Опубликовал: Александр Симченко
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