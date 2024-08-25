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Дебютный матч в сезоне. Цыганков выйдет с первых минут в матче против Атлетико

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Виктор начнет чемпионат на Метрополитано

Дебютный матч в сезоне. Цыганков выйдет с первых минут в матче против Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Во 2-м туре Ла Лиги столичный клуб будет принимать "Жирону". Украинский полузащитник пропустил предыдущую встречу с "Бетисом" из-за простуды. Экс-футболист "Динамо" успел восстановиться и выйдет в стартовом составе.

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Напомним, что из-за травмы Цыганков также не участвовал в спаррингах на летнем собрании. В последний раз он выходил на поле в каталонской команде еще 24 мая. Тогда "бело-красные" дома уничтожили Гранаду (7:0), а Виктор оформил дубль и сделал ассист.

Поединок против "матрасников" станет для украинца 54-м в "Жироне".

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Александр Симченко
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