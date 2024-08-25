Дебютный матч в сезоне. Цыганков выйдет с первых минут в матче против Атлетико
Виктор начнет чемпионат на Метрополитано
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во 2-м туре Ла Лиги столичный клуб будет принимать "Жирону". Украинский полузащитник пропустил предыдущую встречу с "Бетисом" из-за простуды. Экс-футболист "Динамо" успел восстановиться и выйдет в стартовом составе.
Напомним, что из-за травмы Цыганков также не участвовал в спаррингах на летнем собрании. В последний раз он выходил на поле в каталонской команде еще 24 мая. Тогда "бело-красные" дома уничтожили Гранаду (7:0), а Виктор оформил дубль и сделал ассист.
Поединок против "матрасников" станет для украинца 54-м в "Жироне".
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