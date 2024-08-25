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Цыганков проводит 50-й матч в Ла Лиге. Это рекорд среди украинцев

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Виктор уже вошел в историю

Цыганков проводит 50-й матч в Ла Лиге. Это рекорд среди украинцев

фото из соцсетей

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"Жирона" в рамках 2-го тура Примеры посетила столицу для встречи с "Атлетико". Украинский полузащитник вышел в стартовом составе каталонцев и обновил рекорд по количеству матчей в Ла Лиге среди соотечественников. Вот так выглядит список экс-игроков УПЛ, которые чаще всех появлялись в элитном дивизионе Испании:

  • Виктор Цыганков – 50 (“Жирона”, 2023-н.в.)
  • Артем Довбик – 36 (“Жирона”, 2023/24)
  • Андрей Лунин – 35 (5 – “Леганес”, 2018/19, 30 – “Реал” Мадрид, 2021/22*-н.в.)
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  • Евгений Коноплянка – 32 (“Севилья”, 2015/16)
  • Артем Кравец – 26 (“Гранада”, 2016/17)
  • Роман Яремчук – 25 ("Валенсия", 2023/24)
  • Дмитрий Чигринский – 12 (“Барселона”, 2009/10)

* Лунин впервые появился в Ла Лиге в футболке "Реала" в сезоне 2021/22

В 49-ти матчах Примеры Виктор оформил 24 результативных действия.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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