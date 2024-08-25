Цыганков проводит 50-й матч в Ла Лиге. Это рекорд среди украинцев
Виктор уже вошел в историю
фото из соцсетей
"Жирона" в рамках 2-го тура Примеры посетила столицу для встречи с "Атлетико". Украинский полузащитник вышел в стартовом составе каталонцев и обновил рекорд по количеству матчей в Ла Лиге среди соотечественников. Вот так выглядит список экс-игроков УПЛ, которые чаще всех появлялись в элитном дивизионе Испании:
- Виктор Цыганков – 50 (“Жирона”, 2023-н.в.)
- Артем Довбик – 36 (“Жирона”, 2023/24)
- Андрей Лунин – 35 (5 – “Леганес”, 2018/19, 30 – “Реал” Мадрид, 2021/22*-н.в.)
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- Евгений Коноплянка – 32 (“Севилья”, 2015/16)
- Артем Кравец – 26 (“Гранада”, 2016/17)
- Роман Яремчук – 25 ("Валенсия", 2023/24)
- Дмитрий Чигринский – 12 (“Барселона”, 2009/10)
* Лунин впервые появился в Ла Лиге в футболке "Реала" в сезоне 2021/22
В 49-ти матчах Примеры Виктор оформил 24 результативных действия.
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