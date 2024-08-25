Цыганков проводит 50-й матч в Ла Лиге. Это рекорд среди украинцев

"Жирона" в рамках 2-го тура Примеры посетила столицу для встречи с "Атлетико". Украинский полузащитник вышел в стартовом составе каталонцев и обновил рекорд по количеству матчей в Ла Лиге среди соотечественников. Вот так выглядит список экс-игроков УПЛ, которые чаще всех появлялись в элитном дивизионе Испании:

Виктор Цыганков – 50 (“Жирона”, 2023-н.в.)

– 50 (“Жирона”, 2023-н.в.) Артем Довбик – 36 (“Жирона”, 2023/24)

– 36 (“Жирона”, 2023/24) Андрей Лунин – 35 (5 – “Леганес”, 2018/19, 30 – “Реал” Мадрид, 2021/22*-н.в.)

– 35 (5 – “Леганес”, 2018/19, 30 – “Реал” Мадрид, 2021/22*-н.в.) Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

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Евгений Коноплянка – 32 (“Севилья”, 2015/16)

– 32 (“Севилья”, 2015/16) Артем Кравец – 26 (“Гранада”, 2016/17)

– 26 (“Гранада”, 2016/17) Роман Яремчук – 25 ("Валенсия", 2023/24)

– 25 ("Валенсия", 2023/24) Дмитрий Чигринский – 12 (“Барселона”, 2009/10)

* Лунин впервые появился в Ла Лиге в футболке "Реала" в сезоне 2021/22

В 49-ти матчах Примеры Виктор оформил 24 результативных действия.