Довбик получил одну из самых низких оценок в Роме за матч с Эмполи
Домашний матч для волков получился провальным
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Во 2-м туре Серии А столичный клуб на своем поле уступил "Эмполи" (1:2). Украинский нападающий провел весь поединок.
WhoScored поставил экс-нападающему "Жироны" 6,2 балла. Лишь 3 футболиста стартового состава римлян получили более низкие показатели. Аналитики SofaScore оценили действия Артема в 6,9 пункта. Всего 5 игроков команды с учетом замен выступили лучше по мнению специалистов.
Довбик нанес один удар в створ, в одном эпизоде мяч пролетел мимо ворот, а еще в одном попытка была заблокирована. Также нападающий совершил 1 ключевой пас и отдал 92% точных передач, а еще проиграл все 5 очных дуэлей.
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