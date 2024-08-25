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Довбик получил одну из самых низких оценок в Роме за матч с Эмполи

Наши за границей
Обновлено

Домашний матч для волков получился провальным

Довбик получил одну из самых низких оценок в Роме за матч с Эмполи

instagram.com/officialasroma

Новина українською

Во 2-м туре Серии А столичный клуб на своем поле уступил "Эмполи" (1:2). Украинский нападающий провел весь поединок.

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WhoScored поставил экс-нападающему "Жироны" 6,2 балла. Лишь 3 футболиста стартового состава римлян получили более низкие показатели. Аналитики SofaScore оценили действия Артема в 6,9 пункта. Всего 5 игроков команды с учетом замен выступили лучше по мнению специалистов.

Довбик нанес один удар в створ, в одном эпизоде ​​мяч пролетел мимо ворот, а еще в одном попытка была заблокирована. Также нападающий совершил 1 ключевой пас и отдал 92% точных передач, а еще проиграл все 5 очных дуэлей.

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Второй шанс Довбика. Текстовый онлайн матча Серии А Рома - Эмполи
Артем Довбик ФК Рома
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
25.08.2024 в 23:49
Как я и говорил, что рома - это закрытый гроб для довбыка
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
25.08.2024 в 23:49
Как я и говорил, что рома - это закрытый гроб для довбыка
Ответить
0
0

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