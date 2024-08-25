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Анчелотти коротко высказался о будущем Лунина

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Наставник сливочных поставил точку

Анчелотти коротко высказался о будущем Лунина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти заявил, что украинский вратарь продолжит карьеру в Мадриде. Тренер "королевского клуба" считает Андрея ценным игроком команды, который продолжит быть надежной заменой для Куртуа.

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Лунин впервые появился в составе "лос бланкос" в матче Кубка Испании 2020/21. С тех пор экс-кипер "Днепра" провел 48 поединков во всех турнирах, в том числе 10 встреч в Лиге чемпионов.

В межсезонье украинец сыграл по одному тайму в спаррингах против "Милана" (0:1) и "Челси" (2:1). В этих поединках вратарь совершил 5 сейвов и пропустил один гол.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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