Анчелотти коротко высказался о будущем Лунина
Наставник сливочных поставил точку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Карло Анчелотти заявил, что украинский вратарь продолжит карьеру в Мадриде. Тренер "королевского клуба" считает Андрея ценным игроком команды, который продолжит быть надежной заменой для Куртуа.
Лунин впервые появился в составе "лос бланкос" в матче Кубка Испании 2020/21. С тех пор экс-кипер "Днепра" провел 48 поединков во всех турнирах, в том числе 10 встреч в Лиге чемпионов.
В межсезонье украинец сыграл по одному тайму в спаррингах против "Милана" (0:1) и "Челси" (2:1). В этих поединках вратарь совершил 5 сейвов и пропустил один гол.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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