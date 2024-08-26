Цыганков старался, но на счет не повлиял. У Виктора одна из самых высоких оценок в Жироне
Украинец вернулся на поле
Фото - Жирона
Хотя каталонцы уступили "Атлетико" (0:3), экс-полузащитник "Динамо" провел неплохой поединок, учитывая, что он только восстановился после травмы. Он вышел в старте и был заменен на 68-й минуте.
WhoScored оценил действия Цыганкова на 6,3 балла, SofaScore – на 6,9. В одном эпизоде Виктор обыграл соперника с помощью дриблинга, отдал 2 точных длинных передачи, дважды выиграл борьбу за позицию, сделал 3 точных навеса.
Также на счету футболиста 79% точных пасов, 1 ключевая передача, 2 нарушения правил, а еще украинец 15 раз терял мяч.
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