Цыганков старался, но на счет не повлиял. У Виктора одна из самых высоких оценок в Жироне

Хотя каталонцы уступили "Атлетико" (0:3), экс-полузащитник "Динамо" провел неплохой поединок, учитывая, что он только восстановился после травмы. Он вышел в старте и был заменен на 68-й минуте.

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WhoScored оценил действия Цыганкова на 6,3 балла, SofaScore – на 6,9. В одном эпизоде ​​Виктор обыграл соперника с помощью дриблинга, отдал 2 точных длинных передачи, дважды выиграл борьбу за позицию, сделал 3 точных навеса.

Также на счету футболиста 79% точных пасов, 1 ключевая передача, 2 нарушения правил, а еще украинец 15 раз терял мяч.