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Итальянские СМИ о Малиновском: Не очень хорошо входит в игру, вышел без особых усилий

Наши за границей

В прессе оценили выступление Руслана в матче 2-го тура

Итальянские СМИ о Малиновском: Не очень хорошо входит в игру, вышел без особых усилий

Getty Images / Global Images Ukraine

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В СМИ проанализировали действия экс-полузащитника "Аталанты" в поединке против "Монцы" (1:0).

GenovaToday – 5,5/10

"Он не очень хорошо входит в игру, Джилардино требует от него качества, а он его почти не проявил".

TuttoMercatoWeb – 6/10

"Хорошо справился с задачей, но не удается как следует разогреть левую ногу".

CalcioMercato.com – 6/10

“Джилардино теперь видит его больше как реджисту (оттянутый плеймейкер), чем как меццалу (полузащитника, нацеленного и на атаку, и на оборону). И на самом деле он вышел в середине второго тайма без особых усилий”.

Малиновский появился на поле на 62-й минуте.

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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