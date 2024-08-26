Итальянские СМИ о Малиновском: Не очень хорошо входит в игру, вышел без особых усилий

В СМИ проанализировали действия экс-полузащитника "Аталанты" в поединке против "Монцы" (1:0).

GenovaToday – 5,5/10

"Он не очень хорошо входит в игру, Джилардино требует от него качества, а он его почти не проявил".

TuttoMercatoWeb – 6/10

"Хорошо справился с задачей, но не удается как следует разогреть левую ногу".

CalcioMercato.com – 6/10

“Джилардино теперь видит его больше как реджисту (оттянутый плеймейкер), чем как меццалу (полузащитника, нацеленного и на атаку, и на оборону). И на самом деле он вышел в середине второго тайма без особых усилий”.

Малиновский появился на поле на 62-й минуте.