Тренер Ромы подытожил игру Довбика в матче с Эмполи
Рома проиграла 1:2, Довбик не забил
Фото: Рома
Главный тренер римской "Ромы" Даниэле Де Росси высказался об игре украинского нападающего Артема Довбика в матче 2-го тура итальянской Серии А против "Эмполи" (1:2).
Напомним, что Артем провел на поле все 90 минут без результативных действий.
"Пятерка защитников ему мешала. Время от времени они отбивались от наших нападающих. Довбик - игрок, которому надо отдавать передачи в свободное пространство или играть на него верхом, надо снимать с него давление центра поля, потому что иначе ему становится невозможно найти пространство. В штрафной площади он знает, как получать мяч... Нам надо лучше его обслуживать. Мы были полуотчаянные и при счете 2:0 сошли с рельсов. Все может случиться: вы выиграете, сыграете вничью, проиграете...", - рассказал Де Росси.
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