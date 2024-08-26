Тренер Ромы подытожил игру Довбика в матче с Эмполи

Главный тренер римской "Ромы" Даниэле Де Росси высказался об игре украинского нападающего Артема Довбика в матче 2-го тура итальянской Серии А против "Эмполи" (1:2).

Напомним, что Артем провел на поле все 90 минут без результативных действий.

"Пятерка защитников ему мешала. Время от времени они отбивались от наших нападающих. Довбик - игрок, которому надо отдавать передачи в свободное пространство или играть на него верхом, надо снимать с него давление центра поля, потому что иначе ему становится невозможно найти пространство. В штрафной площади он знает, как получать мяч... Нам надо лучше его обслуживать. Мы были полуотчаянные и при счете 2:0 сошли с рельсов. Все может случиться: вы выиграете, сыграете вничью, проиграете...", - рассказал Де Росси.