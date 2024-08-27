Довбик на диване, Малиновский позади автобуса. Наши за границей. Италия

Артем Довбик оторван от команды и рискует уступить место в стартовом составе забившему конкуренту. А Руслан Малиновский уже уступил, и, похоже, на него больше рассчитывают как на оборонительного игрока, чем как на атакующего. Так что ближайшее будущее обоих в Серии А туманно. Остается надеяться, что два первых тура не определяют весь сезон. В принципе, так и должно быть. Впереди еще много матчей.

Первый раз - случайность, второй - стечение обстоятельств. Будем ждать третьего, чтобы наконец признать закономерность? Или уже из первых двух матчей "Ромы" в сезоне, еще и против аутсайдеров, можно сделать четкие выводы об отсутствии командной игры, командного плана, командного движения, командной обороны, баланса, компактности. Что признает и главный тренер Даниэле Де Росси.

Нет перекрытия центра поля, нет коллективного прессинга, нет комбинационной игры. Прессинг Артем Довбик начинает в одиночку и очень высоко, в штрафной соперника, в то время, как другие игроки "Ромы" просто стоят на месте в десятках метров позади него. Несмотря на присутствие на поле с первых минут против "Эмполи" трех атакующих полузащитников.

Эти атакеры - Пауло Дибала, Лоренцо Пеллегрини, Матиас Суле - еще и пытаются прорваться на дриблинге где-то на флангах, а не играть в командный футбол ближе к центру. Де Росси признал после матча, что просил Дибалу и Суле играть шире, на флангах. А Пауло признал, что играл слишком глубоко с целью строить атаки команды. Что ж, почти ничего из этого не вышло.

В такой игре у форварда типа Довбика очень мало шансов проявить себя. Он чуть не поймал соперника в самом начале матча, когда сумел нанести удар на входе в штрафную. Его заблокировали. Вскоре на него отдавали острый пас, и соперники еле прервали. Но в целом в первый час игры, как и в Кальяри, он был совершенно выключен.

Показателен момент в первом тайме, когда украинец сбросил мяч головой в штрафной на Манчини. Мяч не дошел, но момент был острый. Проблема в том, что речь шла о долгом розыгрыше штрафного удара, а Манчини - центральный защитник. Также один навес замкнул головой Лоренцо Пеллегрини, опередив Довбика. Вратарь еле вытащил. И этот момент, как и момент Манчини, показал, что когда Артем не один в штрафной, а рядом с ним партнер по команде - лишь тогда "Рома" может быть опасна.

В принципе, в последние 25-30 минут матча Де Росси это понял. Дибала стал играть в центре и ближе к воротам. Довбик принял прострел спиной к воротам, отдал ему назад, и Пауло пробил с линии штрафной. Рикошет помешал мячу залететь. Также Довбик замыкал навес (похоже, с его фолом) - вратарь взял. Замыкал пяткой прострел - слабо. Мешал вратарю, из-за чего тот выбил недалеко, и Ле Фе опасно пробивал. И во всех этих эпизодах рядом с украинцем находились другие игроки, создавая давление на оборону.

Проблема в том, что запасной форвард Шомуродов, очень похожий на Артема по стилю, сразу показал, как это делается. За пять минут на поле замкнул два навеса двумя отличными ударами головой. Первый стал голом, второй вратарь вытащил с большим трудом. Возможно, после такого Де Росси подумает, что стоит сменить центрфорварда в стартовом составе. Тем более, что Довбик выбирал позицию, пытаясь откликнуться на навесы, ошибочно, неэффективно.

В целом на счету украинца три удара и пас под удар. Коснулся мяча всего 18 раз, отдал всего 12 передач - безоговорочно худший в стартовом составе команды и худший в "старте" обеих команд. При том, что "Эмполи" в целом владел мячом менее 30-ти процентов. Пусть и высокие 92 процента точности передач Артема. Проиграл все пять единоборств. Не такую игру от него ждут. Хотя не вся вина его. Команда не функционирует.

Оценки от прессы - плохая "5", а то и ужасная "4.5", как и еще у нескольких игроков "Ромы". Писали, что правильнее было бы вообще не ставить оценку, что "сидел на диване на поле", о нулевой продуктивности, неуклюжести, опозданиях, запутанности, оторванности от команды. В чем обвиняли в равной степени и команду с тренером. "Слишком одинок", "забыт". При этом отмечали, что в начале матча на сводобном пространстве кое-что показывал.

"Рома" с одним очком после двух матчей против аутсайдеров, в том числе домашним поражением (1:2) от "Эмполи".

В первом туре против грозного "Интера" Альберто Джилардино нужен был игрок, который умеет держать мяч и выходить с ним из-под прессинга. Да и новый форвард Андреа Пинамонти еще не был готов много играть. Потому в стартовом составе "Дженоа" вышел Руслан Малиновский. На этот раз соперником была "Монца", выглядевшая плохо на старте сезона. На нее Джилардино решил пойти с двумя чистыми форвардами и еще и с атакующим полузащитником Мессиасом под ними. Потому Малиновский ушел в запас.

Вышел он на поле на 62-ой минуте, уже после гола Пинамонти. Вместо чистого форварда Витиньи, но на позицию Витиньи реально переместился Мессиас. А Руслан сел в глубине поля, поближе к своим защитникам, с той же целью, что и против "Интера" - выходить с мячом из-под прессинга. В эти минуты "Дженоа" даже не пыталась зацепиться за мяч, владея им с украинцем на поле всего девятнадцать процентов времени. Она просто поставила "автобус" и уверенно, без проблем, удержала гостевую победу - 1:0.

На счету украинца лишь девять передач с 78-ю процентами точности. 14 касаний мяча. Официально лишь один выбитый мяч, но на самом деле плодотворное участие в обороне, хорошее прикрытие. Плюс подключение к атаке с плохим ударом издали, который срезался и чуть не стал ассистом. Тогда Торсбю в центре штрафной также пробил плохо. Руслан получил желтую карточку в добавленное время за воздушную дуэль с излишними размахиваниями руками к лицу соперника.

Оценки от прессы - "6". Отмечали, что работал в обороне и в выходе из-под прессинга, хорошо действовал тактически. Но хотели, чтобы больше касался мяча и гораздо больше атаковал. Из-за последних замечаний некоторые ставили ему "5.5".

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