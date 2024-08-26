Яремчук забил свой дебютный гол за Олимпиакос. ВИДЕО

Сегодня, 26 августа, состоялся поединок "Олимпиакос" - "Каллитеи".

Форвард Роман Яремчук, выступающий за хозяев матча, вышел на замену на 69-й минуте, и уже на 77-й забил свой дебютный гол.

Напомним, Роман присоединился к "Олимпиакосу" из "Брюгге" в июле.