  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Яремчук забил свой дебютный гол за Олимпиакос. ВИДЕО
В тренде

Яремчук забил свой дебютный гол за Олимпиакос. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Форвард отличился на 79-й минуте

Яремчук забил свой дебютный гол за Олимпиакос. ВИДЕО

Фото: Olympiacos FC

Новина українською

Сегодня, 26 августа, состоялся поединок "Олимпиакос" - "Каллитеи".

Форвард Роман Яремчук, выступающий за хозяев матча, вышел на замену на 69-й минуте, и уже на 77-й забил свой дебютный гол.

Напомним, Роман присоединился к "Олимпиакосу" из "Брюгге" в июле.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Тренер Ромы подытожил игру Довбика в матче с Эмполи
yellow-arrow
Мудрик в главных ролях. Челси представил третью форму на новый сезон, вдохновленную панк-стилем
yellow-arrow
Итальянские СМИ о Малиновском: Не очень хорошо входит в игру, вышел без особых усилий
Роман Яремчук Олимпиакос
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости