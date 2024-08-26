Яремчук забил свой дебютный гол за Олимпиакос. ВИДЕО
Форвард отличился на 79-й минуте
Фото: Olympiacos FC
Сегодня, 26 августа, состоялся поединок "Олимпиакос" - "Каллитеи".
Форвард Роман Яремчук, выступающий за хозяев матча, вышел на замену на 69-й минуте, и уже на 77-й забил свой дебютный гол.
August 26, 2024
Напомним, Роман присоединился к "Олимпиакосу" из "Брюгге" в июле.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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