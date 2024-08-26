Мощный апгрейд. Лунин получил золотую карточку в EA FC 25

Стал известен рейтинг обновленной карточки украинского вратаря мадридского "Реала" в киберспортивной дисциплине EA FC 25.

В новой части футбольного симулятора 25-летний голкипер получил карту с общим рейтингом 81.

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Примечательно, что в прошлой версии игры у Лунина была серебряная карточка с баллом 74. Таким образом, прирост составил сразу 7 очков. Такой прогресс произошел благодаря игре Андрея в футболке "сливочных" в прошлом сезоне Лиги чемпионов.

Напомним, ранее Electronic Arts представили официальный и геймплейный трейлеры EA FC 25.

Официальный релиз игры состоится 27-го сентября на всех главных платформах, в том числе и на консолях прошлого поколения. Речь идет о PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.