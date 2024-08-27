Наставник Олимпиакоса: Этот гол поможет Яремчуку психологически
Хосе Луис Мендилибар отметил значимость первого гола украинца
Фото: olympiacos.org
Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар высказался относительно первого забитого гола нападающего Романа Яремчука.
"Конечно, важно забивать голы, но мы все здесь. Неважно, забил ли кто-то из новичков или кто-то из футболистов, кто уже давно в клубе. Важно, что у нас есть игроки, которые могут забивать, но каждый сыгравший в этом матче должен совершенствоваться.
К примеру, Велде помог в нападении, но ему нужно улучшить свою игру в защите. То же касается и Яремчука, которому нужно улучшить свою физическую форму, потому что он поздно присоединился к предсезонной подготовке, но, безусловно, этот гол поможет ему психологически", - считает Мендилиба.
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