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Наставник Олимпиакоса: Этот гол поможет Яремчуку психологически

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Хосе Луис Мендилибар отметил значимость первого гола украинца

Наставник Олимпиакоса: Этот гол поможет Яремчуку психологически

Фото: olympiacos.org

Новина українською

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар высказался относительно первого забитого гола нападающего Романа Яремчука.

"Конечно, важно забивать голы, но мы все здесь. Неважно, забил ли кто-то из новичков или кто-то из футболистов, кто уже давно в клубе. Важно, что у нас есть игроки, которые могут забивать, но каждый сыгравший в этом матче должен совершенствоваться.

К примеру, Велде помог в нападении, но ему нужно улучшить свою игру в защите. То же касается и Яремчука, которому нужно улучшить свою физическую форму, потому что он поздно присоединился к предсезонной подготовке, но, безусловно, этот гол поможет ему психологически", - считает Мендилиба.

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Источник:
Olympiacos.org
Опубликовал: Алина Ерофеева
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