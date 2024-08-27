Наставник Олимпиакоса: Этот гол поможет Яремчуку психологически

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар высказался относительно первого забитого гола нападающего Романа Яремчука.

"Конечно, важно забивать голы, но мы все здесь. Неважно, забил ли кто-то из новичков или кто-то из футболистов, кто уже давно в клубе. Важно, что у нас есть игроки, которые могут забивать, но каждый сыгравший в этом матче должен совершенствоваться.

К примеру, Велде помог в нападении, но ему нужно улучшить свою игру в защите. То же касается и Яремчука, которому нужно улучшить свою физическую форму, потому что он поздно присоединился к предсезонной подготовке, но, безусловно, этот гол поможет ему психологически", - считает Мендилиба.