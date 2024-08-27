Яремчук: Доволен своим прогрессом за последние недели
Роман прокомментировал свой первый гол за "Олимпиакос"
Фото: OlympiacosFC
Украинский форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук поделился эмоциями от своего дебютного гола за команду в матче 2-го тура греческой Суперлиги против "Каллитеи" (2:1).
"Важная победа перед нашими болельщиками. Доволен своим прогрессом за последние недели, работаю над тем, чтобы стать еще лучше. Спасибо Богу за его помощь", - написал Яремчук на своей странице в Instagram.
Ранее наставник "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар оценил первый гол украинца.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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