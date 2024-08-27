Яремчук: Доволен своим прогрессом за последние недели

Украинский форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук поделился эмоциями от своего дебютного гола за команду в матче 2-го тура греческой Суперлиги против "Каллитеи" (2:1).

"Важная победа перед нашими болельщиками. Доволен своим прогрессом за последние недели, работаю над тем, чтобы стать еще лучше. Спасибо Богу за его помощь", - написал Яремчук на своей странице в Instagram.