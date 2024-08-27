Бывший агент Мудрика подал на игрока в Палату по разрешению споров УАФ

В отношении украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика подан иск в Палату решения споров УАФ, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Цыганык представил официальный документ, согласно которому бывший агент Мудрика Алексей Алехин 14 августа подал в УАФ жалобу на футболиста. Экс-представитель Мудрика требует взыскать с игрока денежные средства во исполнение посреднического договора, заключенного 5 января 2023 года.

Сторонам предоставлено 10 дней на возможное мирное урегулирование спора.

Также согласно данным источника, на данном этапе у Мудрика есть действующий договор с компанией ALIK FOOTBALL MANAGEMENT, агентом которой является Алехин.

Отметим, что несколько дней назад стало известно, что Мудрик подписал соглашение с агентской компанией Вадима Шаблия ProStar.

Скриншот: Циганик LIVE