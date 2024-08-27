EA Sports FC 25: Рейтинг Мудрика немного вырастет, Зинченко - немного упадет
Новая часть серии выходит в конце сентября
Getty Images / Global Images Ukraine
Инсайдеры "слили" рейтинги футболистов "Челси" и "Арсенала" в новой части футбольного симулятора EA Sports FC 25, релиз которого запланирован на конец сентября.
Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик получил золотую карточку с рейтингом 77. В прошлой части популярной игры разработчики оценивали его в 75 баллов. То есть, украинец получил +2 к рейтингу.
А вот украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко немного потерял в рейтинге. В EA Sports FC 25 у него будет рейтинг 79, хотя в прошлой части был 80.
Релиз EA Sports FC 25 состоится 27 сентября 2024 года. Игроки с предзаказами смогут получить доступ уже 20 числа первого месяца осени. Проект выйдет на ПК и консолях PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, а также на PS4 и Xbox One.
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