Довбик: Хочу проявить себя в Италии так же, как Шевченко
У Артема серьезные амбиции
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский новичок "
"Я знаю, что "Рома" – большой клуб, с большой историей и фантастическими болельщиками. Атмосфера на "Стадио Олимпико" особенная, и это чувствуется.
Быть лучшим бомбардиром Ла Лиги очень важно, это награда, которая придает мне большую уверенность. Попробую выиграть ее и здесь, в Италии.
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Это будет замечательное приключение, потому что я, как и Андрей Шевченко, нападающий. Он отлично выступил в Италии, и я хочу сделать то же самое и продемонстрировать свою ценность на поле", - сказал Довбик в комментарии Sky Sport.
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