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Довбик: Хочу проявить себя в Италии так же, как Шевченко

Наши за границей
Обновлено

У Артема серьезные амбиции

Довбик: Хочу проявить себя в Италии так же, как Шевченко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский новичок "Ромы" Артем Довбик рассказал о личных амбициях и задачах на дебютный сезон в Серии А.

"Я знаю, что "Рома" – большой клуб, с большой историей и фантастическими болельщиками. Атмосфера на "Стадио Олимпико" особенная, и это чувствуется.

Быть лучшим бомбардиром Ла Лиги очень важно, это награда, которая придает мне большую уверенность. Попробую выиграть ее и здесь, в Италии.

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Это будет замечательное приключение, потому что я, как и Андрей Шевченко, нападающий. Он отлично выступил в Италии, и я хочу сделать то же самое и продемонстрировать свою ценность на поле", - сказал Довбик в комментарии Sky Sport.

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Андрей Шевченко Артем Довбик Рома
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Источник:
roma press
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.08.2024 в 00:07
Можу відверто сказати - нічого не вийде!!!! Особливо у тих, хто спочатку патякає, а не показує результат....Щоб вийшло - треба навпаки!
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Комментарии 5
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.08.2024 в 00:07
Можу відверто сказати - нічого не вийде!!!! Особливо у тих, хто спочатку патякає, а не показує результат....Щоб вийшло - треба навпаки!
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0
0
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жажа_the_best (Харьков)
27.08.2024 в 23:10
Ха-ха-ха! Довбик тебе до Шевченко как до Киева рачки. Неповоротливый мешок с картошкой...
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Просто Квашин (Харків)
27.08.2024 в 23:50
..57-річний гомік... а ти до сих пір одягаєш шкуру вівці чи кадирівці на віагрі сидять ?
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vlotko (Броди)
27.08.2024 в 23:09
Так треба бути Шевченком, а не Довбиком.
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Просто Квашин (Харків)
27.08.2024 в 23:51
..ну ти комуняка ні той , не інший... ти лузер обісраний...
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