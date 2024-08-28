IlRomanista: Это не может быть тот же игрок. Это неудачная копия прошлогоднего Довбика

Римская пресса негативно оценила второй матч Артема в футболке "волков".

IlRomanista : Его первый шанс был уже на четвертой минуте. После этого следующие 86 минут он испарился и нанёс лишь неудачный удар пяткой. Это не может быть тот же игрок. Это неудачная копия прошлогоднего Довбика. Где настоящий? "Роме" нужен настоящий Артем, который стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

Giallorossi.net: “Довбик сильно начал поединок, но потом его пыл угас. В финальной трети поля он должен был создать больше опасности у ворот, но так и не смог повлиять на результат”.

В воскресенье "капитолини" будут играть в Турине против "Ювентуса".