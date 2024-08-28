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IlRomanista: Это не может быть тот же игрок. Это неудачная копия прошлогоднего Довбика

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Столичные СМИ не скрывают высоких ожиданий и требований к украинцу

IlRomanista: Это не может быть тот же игрок. Это неудачная копия прошлогоднего Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Римская пресса негативно оценила второй матч Артема в футболке "волков".

IlRomanista: Его первый шанс был уже на четвертой минуте. После этого следующие 86 минут он испарился и нанёс лишь неудачный удар пяткой. Это не может быть тот же игрок. Это неудачная копия прошлогоднего Довбика. Где настоящий? "Роме" нужен настоящий Артем, который стал лучшим бомбардиром Ла Лиги.

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Giallorossi.net: “Довбик сильно начал поединок, но потом его пыл угас. В финальной трети поля он должен был создать больше опасности у ворот, но так и не смог повлиять на результат”.

В воскресенье "капитолини" будут играть в Турине против "Ювентуса".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
28.08.2024 в 04:23
Итальянцы начинают просыпацца...
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
28.08.2024 в 04:23
Итальянцы начинают просыпацца...
Ответить
0
0

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