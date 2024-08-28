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Де Росси: Артему нужны мячи сверху, в пространство и на голову. Ему нужно подкрепление в центре поля

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Наставник Ромы размышляет, как лучше использовать украинца на поле

Де Росси: Артему нужны мячи сверху, в пространство и на голову. Ему нужно подкрепление в центре поля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниэле Де Росси пытается найти ключ к возвращению бомбардирской серии Довбика.

“Когда мы играли в прямой футбол, мы были достаточно опасны или близки к тому, чтобы представлять угрозу. Довбик создавал проблемы сопернику таким подходом.

Артему нужны мячи сверху, в пространство и на голову. Ему нужно подкрепление в центре поля, потому что если он сам занимает эту зону, ему невозможно найти нужное пространство. Мы видели много моментов с ним, когда он играл за "Жирону", где он держал мяч и отдавал его товарищам по команде, чтобы они могли сделать заброс с края штрафной".

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"Довбик, Дибала и Пеллегрини не могут помочь нам избежать контратак – игрокам за ними приходится быть более агрессивными, делать фолы и стараться не допускать затягивания игры. В прошлом сезоне команды очень быстро били по нашим воротам после того, как мы теряли мяч. Мы шагнули назад”, – признался тренер.

В 3-м туре "волков" ожидает выезд к "Ювентусу".

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Даниэле Де Росси Артем Довбик ФК Рома
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
28.08.2024 в 05:07
Довбик должен сам себя заставить играть. Не леницца! Пижонство Довбик опасная вещь! Если ты позволишь ему овладеть собой, рано или поздно оно тебя сгубит!
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
28.08.2024 в 05:07
Довбик должен сам себя заставить играть. Не леницца! Пижонство Довбик опасная вещь! Если ты позволишь ему овладеть собой, рано или поздно оно тебя сгубит!
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