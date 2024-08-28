Де Росси: Артему нужны мячи сверху, в пространство и на голову. Ему нужно подкрепление в центре поля

Даниэле Де Росси пытается найти ключ к возвращению бомбардирской серии Довбика.

“Когда мы играли в прямой футбол, мы были достаточно опасны или близки к тому, чтобы представлять угрозу. Довбик создавал проблемы сопернику таким подходом.

Артему нужны мячи сверху, в пространство и на голову. Ему нужно подкрепление в центре поля, потому что если он сам занимает эту зону, ему невозможно найти нужное пространство. Мы видели много моментов с ним, когда он играл за "Жирону", где он держал мяч и отдавал его товарищам по команде, чтобы они могли сделать заброс с края штрафной".