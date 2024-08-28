Де Росси: Артему нужны мячи сверху, в пространство и на голову. Ему нужно подкрепление в центре поля
Наставник Ромы размышляет, как лучше использовать украинца на поле
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Даниэле Де Росси пытается найти ключ к возвращению бомбардирской серии Довбика.
“Когда мы играли в прямой футбол, мы были достаточно опасны или близки к тому, чтобы представлять угрозу. Довбик создавал проблемы сопернику таким подходом.
Артему нужны мячи сверху, в пространство и на голову. Ему нужно подкрепление в центре поля, потому что если он сам занимает эту зону, ему невозможно найти нужное пространство. Мы видели много моментов с ним, когда он играл за "Жирону", где он держал мяч и отдавал его товарищам по команде, чтобы они могли сделать заброс с края штрафной".
"Довбик, Дибала и Пеллегрини не могут помочь нам избежать контратак – игрокам за ними приходится быть более агрессивными, делать фолы и стараться не допускать затягивания игры. В прошлом сезоне команды очень быстро били по нашим воротам после того, как мы теряли мяч. Мы шагнули назад”, – признался тренер.
В 3-м туре "волков" ожидает выезд к "Ювентусу".
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