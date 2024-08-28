  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский голкипер подписал контракт с Бетисом
В тренде

Украинский голкипер подписал контракт с Бетисом

Наши за границей

16-летний Федор Ткаченко - игрок Бетиса

Украинский голкипер подписал контракт с Бетисом

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

16-летний украинский голкипер Федор Ткаченко подписал профессиональный контракт с испанским "Бетисом", сообщает агентство, которое сотрудничает с игроком.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года.

По данным СМИ, Федор будет выступать за юношескую команду "Бетиса" U-19, и таком образом, получить шанс сыграть в престижном европейском турнире - Юношеской лиге УЕФА.

Напомним, что начинал свою карьеру в СКГД (Спортивный клуб города Днепра) и футбольной академии "Мункач", после чего перебрался в венгерскую "Кишварду".

По теме
yellow-arrow
Лунин может покинуть Реал до окончания своего контракта при одном условии
yellow-arrow
Лунин ненамеренно поспособствовал завершению карьеры известного вратаря
yellow-arrow
Де Росси: Артему нужны мячи сверху, в пространство и на голову. Ему нужно подкрепление в центре поля
Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
28.08.2024 в 18:16
ооо росте зміна
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
download1 (huyersk)
28.08.2024 в 18:16
ооо росте зміна
Ответить
0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
28.08.2024 в 18:33
...не для тебе путінська ша.лава.....
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости