Украинский голкипер подписал контракт с Бетисом
16-летний Федор Ткаченко - игрок Бетиса
фото из соцсетей
16-летний украинский голкипер Федор Ткаченко подписал профессиональный контракт с испанским "Бетисом", сообщает агентство, которое сотрудничает с игроком.
Соглашение сторон рассчитано на 3 года.
По данным СМИ, Федор будет выступать за юношескую команду "Бетиса" U-19, и таком образом, получить шанс сыграть в престижном европейском турнире - Юношеской лиге УЕФА.
Напомним, что начинал свою карьеру в СКГД (Спортивный клуб города Днепра) и футбольной академии "Мункач", после чего перебрался в венгерскую "Кишварду".
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28.08.2024 в 18:16
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