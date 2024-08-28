Украинский голкипер подписал контракт с Бетисом

16-летний украинский голкипер Федор Ткаченко подписал профессиональный контракт с испанским "Бетисом", сообщает агентство, которое сотрудничает с игроком.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года.

По данным СМИ, Федор будет выступать за юношескую команду "Бетиса" U-19, и таком образом, получить шанс сыграть в престижном европейском турнире - Юношеской лиге УЕФА.

Напомним, что начинал свою карьеру в СКГД (Спортивный клуб города Днепра) и футбольной академии "Мункач", после чего перебрался в венгерскую "Кишварду".