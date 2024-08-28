Роналду, Красноград, теннис и рис с курицей. Мудрик прошел интересный блиц-опрос в Челси

Украинский вингер лондонского " Челси " Михаил Мудрик прошел интересный блиц-опрос от клубной пресс-службы. 23-летний игрок ответил на ряд вопросов.

Так, "лучшим спортсменом всех времен" украинец считает Криштиану Роналду.

В "Челси" Мудрик больше всего дружит с Трево Чалобой и Рисом Джеймсом.

А любимый читмил (редкий прием вредной пищи во время здорового питания) украинца - рис с курицей.

Кроме непосредственно футбола, Михаил также интересуется теннисом.

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А еще украинец вспомнил о своем родном Краснограде, ответив, что там лучшее место для отдыха.