Роналду, Красноград, теннис и рис с курицей. Мудрик прошел интересный блиц-опрос в Челси
Интересный опрос для украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер лондонского "
Так, "лучшим спортсменом всех времен" украинец считает Криштиану Роналду.
В "Челси" Мудрик больше всего дружит с Трево Чалобой и Рисом Джеймсом.
А любимый читмил (редкий прием вредной пищи во время здорового питания) украинца - рис с курицей.
Кроме непосредственно футбола, Михаил также интересуется теннисом.
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А еще украинец вспомнил о своем родном Краснограде, ответив, что там лучшее место для отдыха.
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