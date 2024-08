Так в основу не пробиться. Лунин пропустил курьезный гол на тренировке Реала. ВИДЕО

" Реал " готовится к матчу 3-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом", которая состоится 29 августа.

В рамках подготовки к матчу "сливочные" провели на тренировке двухсторонку, в которой смешной и обидный ляп допустил украинский голкипер Андрей Лунин.

В одному из эпизодов украинец не смог обработать пас назад от Рюдигера, и мяч, проскользнув под ногой Андрея, юркнул в ворота.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин еще не играл в основе "Реала".

Arda Güler's aura alone is enough to make Lunin lose his composure ????????????????pic.twitter.com/DjCDflMARq