Так в основу не пробиться. Лунин пропустил курьезный гол на тренировке Реала. ВИДЕО
Бывает и такое
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В рамках подготовки к матчу "сливочные" провели на тренировке двухсторонку, в которой смешной и обидный ляп допустил украинский голкипер Андрей Лунин.
В одному из эпизодов украинец не смог обработать пас назад от Рюдигера, и мяч, проскользнув под ногой Андрея, юркнул в ворота.
Напомним, что в текущем сезоне Лунин еще не играл в основе "Реала".
Arda Güler's aura alone is enough to make Lunin lose his composure ????????????????pic.twitter.com/DjCDflMARq— Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) August 28, 2024
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