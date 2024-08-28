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Так в основу не пробиться. Лунин пропустил курьезный гол на тренировке Реала. ВИДЕО

Наши за границей
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Бывает и такое

Так в основу не пробиться. Лунин пропустил курьезный гол на тренировке Реала. ВИДЕО

Getty Images_

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" готовится к матчу 3-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом", которая состоится 29 августа.

В рамках подготовки к матчу "сливочные" провели на тренировке двухсторонку, в которой смешной и обидный ляп допустил украинский голкипер Андрей Лунин.

В одному из эпизодов украинец не смог обработать пас назад от Рюдигера, и мяч, проскользнув под ногой Андрея, юркнул в ворота.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин еще не играл в основе "Реала".

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