17-летний украинец попал в заявку Байера на матч Кубка Германии, но так и не дебютировал за основную команду

17-летний украинский форвард Артем Степанов попал в заявку немецкого "Байера" на матч Кубка Германии против "Карл Цейса Йена".

Впервые наш соотечественник попал в заявку на матч основной команды "фармацевтов", но Артему так и не удалось дебютировать.

В этом сезоне он забил 5 голов и отдал 1 ассист в 5 матчах в чемпионате U-19.