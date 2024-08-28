17-летний украинец попал в заявку Байера на матч Кубка Германии, но так и не дебютировал за основную команду
Артем Степанов выступает за Байер U-19
Фото: ФК Баєр
17-летний украинский форвард Артем Степанов попал в заявку немецкого "Байера" на матч Кубка Германии против "Карл Цейса Йена".
Впервые наш соотечественник попал в заявку на матч основной команды "фармацевтов", но Артему так и не удалось дебютировать.
В этом сезоне он забил 5 голов и отдал 1 ассист в 5 матчах в чемпионате U-19.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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