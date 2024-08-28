Ярмолюк вышел в старте Брентфорда на матч Кубка Лиги, Забарный остался в запасе Борнмута

Сегодня, 28 августа, состоятся несколько матчей 2-го раунда Кубка английской лиги.

В одном из них "Брентфорд" Егора Ярмолюка на выезде сыграет против "Колчестера". Украинец выйдет в стартовом составе на этот матч.

"Борнмут" Ильи Забарного на выезде сыграет с "Вест Хэмом". Украинский защитник "вишенок" Илья Забарный остался в запасе на эту игру.

Оба матча начались в 21:45.