Ярмолюк вышел в старте Брентфорда на матч Кубка Лиги, Забарный остался в запасе Борнмута
Брентфорд играет против Колчестера, Борнмут - с Вест Хэмом
instagram.com/yarmoliuk_yehor
Сегодня, 28 августа, состоятся несколько матчей 2-го раунда Кубка английской лиги.
В одном из них "Брентфорд" Егора Ярмолюка на выезде сыграет против "Колчестера". Украинец выйдет в стартовом составе на этот матч.
"Борнмут" Ильи Забарного на выезде сыграет с "Вест Хэмом". Украинский защитник "вишенок" Илья Забарный остался в запасе на эту игру.
Оба матча начались в 21:45.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинский голкипер подписал контракт с Бетисом
- Львовское дерби, Шахтер встретится с Зарей. Известны результаты жеребьевки 1/8 Кубка Украины
- Лунин ненамеренно поспособствовал завершению карьеры известного вратаря
- Зальцбург – Динамо, Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн