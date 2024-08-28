Мареска: Мудрик очень умен и может понять, почему его заменили в перерыве матча с Вулверхэмптоном
Тренер рассказал о ранней замене украинца
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Главный тренер "
"Я говорил с Мишей с начала сезона. Это было в 5-6 раз меньше, чем за 2 месяца. Я не говорил с ним после матча с "Вулвз". Он очень умен и может понять причину, почему его заменили.
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Это была просто попытка что-либо изменить. Ничего больше. Я был игроком в течение 20 лет. В большинстве случаев ты знаешь, когда тренер заменяет тебя. Это потому, что ты, вероятно, не играешь хорошо. Миша умен и может понять это", – сказал Мареска.
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Источник:Football London
Опубликовал: Михаил Черныш
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