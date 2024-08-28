Мареска: Мудрик очень умен и может понять, почему его заменили в перерыве матча с Вулверхэмптоном

Главный тренер " Челси " Энцо Мареска пояснил, почему он заменил украинского вингера Михаила Мудрика в перерыве матча 2-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (6:2).

"Я говорил с Мишей с начала сезона. Это было в 5-6 раз меньше, чем за 2 месяца. Я не говорил с ним после матча с "Вулвз". Он очень умен и может понять причину, почему его заменили.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football