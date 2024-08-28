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Мареска: Мудрик очень умен и может понять, почему его заменили в перерыве матча с Вулверхэмптоном

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Тренер рассказал о ранней замене украинца

Мареска: Мудрик очень умен и может понять, почему его заменили в перерыве матча с Вулверхэмптоном

Фото - Getty Images

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска пояснил, почему он заменил украинского вингера Михаила Мудрика в перерыве матча 2-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (6:2).

"Я говорил с Мишей с начала сезона. Это было в 5-6 раз меньше, чем за 2 месяца. Я не говорил с ним после матча с "Вулвз". Он очень умен и может понять причину, почему его заменили.

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Это была просто попытка что-либо изменить. Ничего больше. Я был игроком в течение 20 лет. В большинстве случаев ты знаешь, когда тренер заменяет тебя. Это потому, что ты, вероятно, не играешь хорошо. Миша умен и может понять это", – сказал Мареска.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Михаил Мудрик
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Источник:
Football London
Опубликовал: Михаил Черныш
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