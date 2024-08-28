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Малиновский имеет худший музыкальный вкус в Дженоа по версии партнеров по команде

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Малиновский стал музыкальным антигероем Дженоа

Малиновский имеет худший музыкальный вкус в Дженоа по версии партнеров по команде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игроков «"Дженоа" спросили, кто из них имеет худший музыкальный вкус, лидером стал украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Целых 12 футболистов отдали свой голос именно за украинца. Ближайший преследователь Малиновского набрал лишь 5 баллов.

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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