Малиновский имеет худший музыкальный вкус в Дженоа по версии партнеров по команде
Малиновский стал музыкальным антигероем Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine
Игроков «"Дженоа" спросили, кто из них имеет худший музыкальный вкус, лидером стал украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Целых 12 футболистов отдали свой голос именно за украинца. Ближайший преследователь Малиновского набрал лишь 5 баллов.
Chi ascolta la musica peggiore in squadra????? pic.twitter.com/H00IKRcWnl— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 28, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинский голкипер подписал контракт с Бетисом
- Впервые в истории - единый телепул. Заря и Динамо официально присоединились к УПЛ ТВ
- Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
- АПЛ. Вулверхэмптон – Челси 2:6. Бешеная перестрелка, которая превратилась в погром
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн