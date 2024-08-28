Статистические порталы оценили игру Ярмолюка в матче второго раунда Кубка английской лиги
Оценки за матч
instagram.com/yarmoliuk_yehor
28 августа "Брентфорд" минимально обыграл ФК "Колчестер" в рамках второго раунда Кубка английской лиги (0:1).
Украинец Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе гостей поединка и отыграл до финального свистка.
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После завершения игры статистические порталы оценили игру нашего соотечественника в 6.8 (sofascore) и 6.4 (whoscored). Лучшим в команде Егора оказался голкипер Харакон Валдимарссон, который сделал три сейва. Он получил 8.0 и 8.2 соответственно.
Ярмолюк за 90 минут отдал 93% точных передач, преуспел в двух удачных обводках из шести, отдал 1 ключевой пас и в целом сделал 54 касания к мячу.
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