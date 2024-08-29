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  4. Мудрик сменил агента из-за невыплаченных средств, которые могли присвоить, – инсайдер
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Мудрик сменил агента из-за невыплаченных средств, которые могли присвоить, – инсайдер

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Михаил долго слушал обещания

Мудрик сменил агента из-за невыплаченных средств, которые могли присвоить, – инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

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В ситуации с внезапным изменением агентства, которое будет заниматься делами вингера "Челси", появляются новые подробности.

Игорь Бурбас заявил, что агентство Алексея Алехина, которое связывают с Евгением Красниковым, не выполнило свои финансовые обещания.

"Почему Мудрик ушел от агентства Алехина, за которым стоит Красников? Я слышал историю, что они ему недоплатили при переходе в "Челси". Обещали комиссионные, которые взяли. Этими обещаниями они его кормили, хотя сами под 5-6 миллионов комиссионных взяли”, – заявил инсайдер.

Бывший агент футболиста попытается взыскать средства на выполнение Посреднического договора от 05.01.2023.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
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