Мудрик сменил агента из-за невыплаченных средств, которые могли присвоить, – инсайдер

В ситуации с внезапным изменением агентства, которое будет заниматься делами вингера "Челси", появляются новые подробности.

Игорь Бурбас заявил, что агентство Алексея Алехина, которое связывают с Евгением Красниковым, не выполнило свои финансовые обещания.

"Почему Мудрик ушел от агентства Алехина, за которым стоит Красников? Я слышал историю, что они ему недоплатили при переходе в "Челси". Обещали комиссионные, которые взяли. Этими обещаниями они его кормили, хотя сами под 5-6 миллионов комиссионных взяли”, – заявил инсайдер.