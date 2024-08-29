Царенко: Я пришел в Лехию за игровой практикой - в моем возрасте нужно играть

Полузащитник "Лехии" Антон Царенко, контракт которого принадлежит киевскому "Динамо", рассказал о своей адаптации в польском клубе.

"Я приехал в "Лехию" сразу после окончания летних сборов с «Динамо». Команда меня очень хорошо приняла, а Гданьск — хороший город. Я очень рад, что присоединился к клубу с такой историей. У нас общие цели и и мы вместе боремся за них.

Когда я переходил в "Лехию", я знал что в команде уже есть украинские легионеры - с некоторыми я был знаком. Конечно, их присутствие в раздевалке и на поле добавляет уверенности и позволяет легче находить общий язык друг с другом.

И у "Динамо", и у "Лехии", как и у всех других команде есть свои плюсы и минусы. Прежде всего, я пришел сюда за игровой практикой — в моем возрасте нужно играть. Надеюсь, что я помогу "Лехии", а "Лехия" поможет мне, и мы вместе закрепим позицию в чемпионате Польши.

Сейчас у "Лехии" турнирная ситуация сложная ("Лехия" занимает последнее, 18-е место в Экстракляссе - прим.), но, я считаю, что у этой команды есть все, чтобы бороться за более высокие места в таблице.

Я понимаю, что я игрок невысокого роста. Однако у меня есть свои сильные стороны, и я знаю, на что рассчитывать и как бороться с более физически сильными игроками", - сказал Царенко.