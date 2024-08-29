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Еще один испанский клуб подписал украинского вратаря

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Богдан Исаченко стал игроком Гранады

Еще один испанский клуб подписал украинского вратаря

granadacf.es

Новина українською

Испанская "Гранада", которая выступает в Сегунде, объявила о подписании контракта с 20-летним украинским вратарем Богданом Исаченко.

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Контракт сторон рассчитан до лета 2026 года. Пока вратарь будет выступать в дубле этого клуба, "Рекреативо".

Молодой голкипер является воспитанником "Динамо". После начала войны, летом 2022 года он перешел в португальскую "Брагу". Спустя полгода вратарь продолжил карьеру в другом клубе этой страны, "Торренсе", который покинул нынешним летом в статусе свободного агента.

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Источник:
Гранада
Опубликовал: Михаил Черныш
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